Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango büyük ikramiye sahibini buldu mu? İşte, çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango çekiliş sonuçları ayın 19'undan bu yana merakla bekleniyordu. Yılbaşına kısa bir süre kala Milli Piyango çekilişine olan ilgi arttı. Bugün gerçekleştirilen canlı yayının ardından Milli Piyango'da kazandıran numaralar belli oldu. Peki, Milli Piyango çekiliş sonuçları ile birlikte büyük ikramiye sahibini buldu mu? Bu başlık altında, Milli Piyango Online idaresinde yapılan Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı yer almaktadır.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

29 Kasım 2020 Milli Piyango sonuçları ile hızlı bilet sorgulama ekranı Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile sıralı tam liste detayları şöyle;