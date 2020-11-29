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Minibüslerde korona denetimi

’nın Akçakale İlçesinde Belediye zabıta ekipleri koronavirüs ile mücadele kapsamında minibüslerde denetim yaparak kurallara uymayanları uyardı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 29.11.2020 18:23 ABONE OL
Minibüslerde korona denetimi

Koronavirüs ile mücadelede önemli rol oynayan Akçakale Belediyesi zabıta ekipleri Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Sık sık ilçe genelinde denetime çıkarak salgının yayılımının engellenmesi için sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen ekipler ülke genelinde vakaların artış göstermesi ile denetimlerini daha da sıklaştırdı. Ekipler semt pazarı ve işyerlerinin yanı sıra bu kez toplu taşıma araçlarını denetledi. Vatandaşlar ve şoförler kuralları uyulması konusunda uyarıldı. Salgının yayılımının önlenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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Minibüslerde korona denetimi
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