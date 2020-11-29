Park uygulamasında 21 kişiye işlem

Vatandaşın huzur ve güven ortamının devamı, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan periyodik uygulamalardan biri olan ' Güvenli Park Bahçe' uygulaması Körfez İlçesinde gerçekleştirildi.

Cumartesi gün boyu yapılan denetimler kapsamında 32 park kontrol edilirken, şüpheli görülen 415 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde, sokakta sigara içme kuralına uymayan 1, maske takma kuralını ihlal eden 15 ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişi olmak üzere toplam 21 kişiye idari işlem yapıldı.