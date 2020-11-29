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Park uygulamasında 21 kişiye işlem

Körfez İlçesinde önceki gün gerçekleştirilen  ‘Güvenli Park Bahçe’ uygulamasında maske takmaya, sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve yasak yerde sigara içen toplam 21 kişiye işlem yapıldı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 29.11.2020 13:17 ABONE OL
Park uygulamasında 21 kişiye işlem

Vatandaşın huzur ve güven ortamının devamı, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan periyodik uygulamalardan biri olan ' Güvenli Park Bahçe' uygulaması Körfez İlçesinde gerçekleştirildi.

Cumartesi gün boyu yapılan denetimler kapsamında 32 park kontrol edilirken, şüpheli görülen 415 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde, sokakta sigara içme kuralına uymayan 1, maske takma kuralını ihlal eden 15 ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişi olmak üzere toplam 21 kişiye idari işlem yapıldı.

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Park uygulamasında 21 kişiye işlem
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