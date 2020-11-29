Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Annesinin Babasının İsmi Nedir? Hz. Muhammed’in Çocuklarının, Akrabalarının ve Ailesinin İsimleri

Müslüman âlemi için en önemli isimlerin en başında yer alır. Âlemlere rahmet olarak gönderilen son elçi ve peygamber olan Hz. Muhammed'in (S.A.V) 571 yılında doğduğu, 632 yılında ise vefat ettiği belirtilmektedir. Doğmadan önce babasını, henüz 6 yaşındayken annesini kaybeden Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, acıların en büyüğünü yaşadı. Hz. Muhammed'in annesinin ve babasının ismi nedir sorusu günümüzde hala en çok merak edilen konulardan birisidir. Peki, Hz. Muhammed'in annesinin, babasının, eşlerinin, çocuklarının, torunlarının, babaannesinin, dedesinin, anneannesinin, halalarının, teyzelerinin, dayılarının ve akrabalarının isimleri nelerdir?

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED'İN ANNESİNİN VE BABASININ İSMİ NEDİR?

Birçok kaynakta yer alan bilgilere göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in 571 yılında Mekke'de dünyayı şereflendirdiği söylenmektedir. Hz. Muhammed'in babasının ismi Abdullah, annesinin ismi ise Amine'dir.

HZ. MUHAMMED'İN AİLESİNİN VE AKRABALARININ İSİMLERİ

Babasının İsmi: Abdullah

Annesinin İsmi: Âmine

Dedesinin İsmi: Abdulmuttalip

Babaannesinin İsmi: Fâtıma bint-i Ömer el-Mahzûmiyye

Annenesinin İsmi: Berre

Amcalarının İsmi: Zübeyr (Ebû Tâhir), Ebû Tâlib, Abbâs, Dırâr, Hamza, Mukavvim, Hacl, Hâris, Ebû Leheb, Gaydak, Abdülkâbe, Kusem.

Halalarının İsmi: Ümmü Hakîm el-Beydâ, Âtike, Ümeyme, Ervâ, Berre, Safiyye.

Teyzelerinin İsmi: Ferîda ve Fahita

Dayılarının İsmi: Abdyağûs, Ubeydyağûs.

Hanımlarının İsimleri: Hatîce bint-i Huveylid, Sevde bint-i Zem'a, Âişe bint-i Ebû Bekir, Hafsa bint-i Ömer, Zeyneb bint-i Huzeyme, Ümmü Seleme (Hind bint-i Huzeyfe), Zeyneb bint-i Cahş, Cüveyriye bint-i Hâris, Safiyye bint-i Huyey, Ümmü Habîbe (Remle bint-i Ebû Süfyan), Meymûne bint-i Hâris, Mâriye bint-i Şem'ûn.

Damatlarının İsimleri: Hz. Ali (r.a), Hz. Osman (r.a) ve Ebü'l-As İbni Rebî

PEYGAMBER EFENDİMİZİN ÇOCUKLARININ İSİMLERİ

Erkekler: Kâsım, Abdullah (Tayyib ve Tâhir), İbrahim.

Kızlar: Zeyneb, Rukıye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma.

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED'İN TORUNLARININ İSMİ

Erkekler: Ali, Abdullah, Hasan, Hüseyin, Muhsin.

Kızlar: Ümâme, Ümmü Gülsüm, Zeyneb.