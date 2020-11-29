Polisler gözaltına almaktan bıktı... O yakalanmaktan bıkmadı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri, Beyoğlu İlçesi'nde cadde ve sokaklara araçlarını park eden vatandaşlardan para talep eden ve alan bir değnekçiyi suçüstü yakaladı.

"Korsan Otoparkçılık" ihbarıyla ilgili çalışma başlatan Trafik Şube Polisleri, Gümüşsuyu İnönü Caddesi üzerinde değnekçilik yaptığı tespit edilen İsmet D.'yi gözaltına aldı. "Değnekçilik" suçundan 19 kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli hakkında "Karayolu Üzeri Park Yerindeki Araçlardan İşletme İzni Verilmediği Halde Park Ücreti Talep Etmek Veya Almak" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.