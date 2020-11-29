PTT Tebligat Sorgulama Nasıl Yapılır? PTT İle Tebligat Sorgulama Ve Takibi İşlemi

Cumhuriyet Başsavcılığı ve İcra Daireleri gibi kurumlar tarafından resmi bir işlem hakkında kişilerin bilgilendirilmesi için gönderilen belgelerdir. Adli, idari ve vergi tebliğ evrakı türleri bulunmaktadır. Kendisine gönderilen bir tebligatın olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar ise bu işlemi internet üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. PTT ile tebligat sorgulama işlemi için izlenmesi gereken adımlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, PTT Tebligat sorgulama, takibi işlemi nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm ayrıntılar…

PTT TEBLİGAT SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Tebligat sorgulama işlemi hem PTT hem de E Devlet'in resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak cep telefonunuza gönderilen 13 haneli barkod numarası ile tebligat sorgulama ve takibini yapabilirsiniz.

gonderitakip.ptt.gov.tr adresine gidin.

Karşınıza gelen pencerede sizden istenilen 13 haneli barkod numarasını doğru şekilde girin.

Mavi renkli sorgula butonuna tıklayarak işlemi başarıyla gerçekleştirebilirsiniz.

PTT TEBLİGAT SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

E DEVLET İLE TEBLİGAT SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E DEVLET'TEN TEBLİGAT BİLGİLENDİRMESİ

E Devlet'in resmi internet sitesi üzerinden tebligat kayıtlı gönderi takibi hakkında önemli bir açıklama yer almıştır. PTT'den olduğu gibi aşağıdaki adımları izleyerek E Devlet üzerinden de tebligat sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

Bu hizmeti kullanarak, kayıtlı yurtiçi ve yurtdışı gönderilerin durumunu takip edebilirsiniz.

Kargo, APS Kurye, Taahhütlü, Tebligat, Telgraf, yurtiçi/yurtdışı kayıtlı mektup postası gönderileri, koli, APG ve TURPEX gönderileri alıcısına teslimine kadar geçtiği her sevk noktasında kayıt altına alınmaktadır. Aşağıdaki alana gönderinizin barkod numarasını girerek takip işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca, kabulde "Alma Haberi" özel hizmeti istenen ve iade işlemine tabi tutulmadan alıcısına teslim edilen gönderiler için teslime ilişkin "Kayıtlı Gönderi Teslim Belgesi" alabilirsiniz.

TEBLİĞ EVRAKI ÇIKARTMAYA YETKİLİ MERCİLER NERELERDİR?