Şanlıurfa’da virajı alamayan araç karşı şeride uçtu

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi Karakoyunlu Mahallesinde bulunan Karakoyun caddesinde seyreden 06 KIJ 20 plakalı otomobilin sürücüsü, Şehit Nusret Caddesinde girdiğinde virajı alamadı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjden uçarak yolun karşı şeridine geçti. Kaldırıma çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulans ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.