Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki cezaevine tutuklu bırakıp dönerken zırhlı polis aracının kaza yapması sonucu şehit olan Anamurlu polis memuru Ömer Faruk Tekağaç, son yolculuğuna dualarla ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Şehit polis memuru için Karadere Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anamur Kaymakamı Mehmet Nuri Başaran, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit polis Ömer Faruk Tekağaç, vasiyeti üzerine Karadere Mahalle Mezarlığında 3 yıl önce kalp krizi sonucu yaşamını yitiren annesi Havva Tekağaç'ın yanına defnedildi.