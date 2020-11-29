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Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Pazar akşamı 20.00'de başlayan  sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle bazı vatandaşların 'nde balık tuttuğu görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 06:52 ABONE OL
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında Pazar akşamı 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç hareketliliği görüldü.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde kısıtlama sonrasında bazı vatandaşların işlerine gittiği görüldü. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte çok sayıda vatandaşın Galata Köprüsü üzerinde balık tuttuğu görüldü. Birbirlerine oldukça yakın mesafede duran vatandaşlar, balık tutarken sosyal mesafe kuralına uymadı.

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Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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