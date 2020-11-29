Sokağa çıkma yasağında gece boyu denetim yapıldı

İstanbul'da polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik gece boyunca denetim gerçekleştirdi. Uygulamada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen vatandaşlara ceza kesildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yolu daraltarak tek şeride düşüren ekipler, araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Denetimlerde bir vatandaş saatleri karıştırdım dedi 1.73 promil alkollü çıktı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüse karşı bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda İstanbul'da hafta sonları kısmi olarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına karar verildi. Polis ekipleri gece boyunca kısıtlamaya yönelik denetim gerçekleştirdi. Ana yollarda ticari ve hususi araçlar durdurularak gerekli belgelerin kontrolü yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi. İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün 10.00'da sona erdi. Gece boyu yapılan denetimlerde polisler yasağa uymayanlara ceza yazdı.

"SAATLERİ ŞAŞIRDIM"

E-5 Karayolu Merter mevkiinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan denetimlerde polis ekiplerinin çevirmesine takılan vatandaşlardan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen kişilere ceza kesildi. Bir araç sürücüsü sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerini şaşırdığını iddia ederken hem alkollü, hem ehliyetinin daha önceden alkolden alındığı hem de kullandığı minibüsün sigortasının olmadığı ortaya çıktı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekipleri durdurulan sürücüye yaptığı kontrolde 1.73 promil alkollü olduğunu tespit etti. Uygulamada sokağa çıkma belgesinin yanı sıra otomobilinin muayenesi olmayan bir kişi ise Hıfzıssıhha Kanuna muhalefetten 3 bin 150 TL para cezasına çarptırılırken muayenesiz araçla trafiğe çıkma suçundan 288 TL para cezasına çaptırıldı.

ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimde trafik ekiplerinin ehliyet sorduğu bir sürücünün ise alkol nedeniyle ehliyetine el konulduğu ve sokağa çıkma izni olmadan alkollü şekilde trafiğe çıktığı öğrenildi. Trafik ekipleri sürücüye cezai işlem uygulayarak aracı çekici yardımıyla kaldırarak trafikten men etti.