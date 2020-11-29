Sokağa çıkma yasağının sabahında yollar boş kaldı

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu Cumartesi akşamından başlayıp Pazar sabahı saat 10.00'a kadar devam eden 14 saatlik kısıtlama nedeniyle insanlar sokağa çıkamadılar.

Kısıtlamalar sabah saat 10.00'a kadar devam ederken caddelerin bomboş olduğu görüldü. Kısıtlama nedeniyle meydanda denetim yapan polis ekipleri ise dışarıya çıkan vatandaşları tek tek durdurarak kontroller sağladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve istiklal Caddesi ve Bakırköy İncirli D-100 Karayolu boş kaldı.

Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Taksim Meydanı ve Bahçelievler Şirinevler Meydanı ve Eminönü Meydanı Üsküdar Meydanı ve Çengelköy Sahili, İstanbul'un tüm meydanlarında 14 saatlik kısıtlamanın sona ermesinin ardından hareketlilik yaşandı.