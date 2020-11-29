Sokakta bir tek onlar kaldı! İç ısıtan manzaralar

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin muaf tutulduğu yasak akşam 20.00 de tüm yurtta başladı. Pazar günü saat 10.00 sona erecek yasak öncesi, ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar, tam 20.00 'de evlerinde oldu. Düzce'de ise

Bir anda cadde ve sokakların erken saatlerde boşalmasına şaşıran sevimli dostlar sokak hayvanları oldu. Durum böyle olunca da sokakta temizlik yapan belediye işçilerinin yanına gelen köpekler, kasım ayında iç ısıtan manzaralar ortaya koydu.