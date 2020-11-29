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SON DAKİKA HABERLERİ! Kuşadası Körfezi’nde deprem! ve ’da hissedildi! ve listesi…

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Giriş Tarihi: 29.11.2020 18:17 Son Güncelleme: 29.11.2020 18:17 ABONE OL
SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! Kuşadası Körfezi’nde deprem! İzmir ve Aydın’da hissedildi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 17.55'de 3.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir, Aydın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM! KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE 3.3 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Aydın ve İzmir deprem haberine ilişkin son dakika detayları şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

DEPREMİN DETAYLARI

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SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! Kuşadası Körfezi’nde deprem! İzmir ve Aydın’da hissedildi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
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