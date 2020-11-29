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SON DAKİKA: 'da ! 29 Kasım 2020 ve listesi

Az önce gelen son dakika haberine göre meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan listesi verilerine göre ise Elazığ depremin şiddeti 3.7 belirlendi. Sarsıntılar ardından kısa süreli panik yaşandı. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte 29 Kasım 2020 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Giriş Tarihi: 29.11.2020 09:16 Son Güncelleme: 29.11.2020 09:19 ABONE OL
SON DAKİKA: Elazığ'da deprem! 29 Kasım 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Gelen son dakika deprem haberine göre Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Aşağıda, Elazığ'da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor. İşte son depremler listesi…

ELAZIĞ'DA DEPREM! KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ- 29 KASIM 2020

Kandilli ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılmakta olan son depremler listesi her gün binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 29 Kasım son depremler listesine göre, Elazığ'da bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk bilgilere göre depremin şiddeti, 3.7 olarak duyuruldu. Haberimizden, Kandilli ve AFAD son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi verileri şöyle;

ELAZIĞ'DA 3.7 ŞİDDETİNDE DEPREM!

#Deprem

Büyüklük : 3.7 (Mw)

Yer : Kovancilar (Elazig)

Tarih-Saat : 29.11.2020, 08:33:21 TSİ

Enlem : 38.8386 N

Boylam : 40.1166 E

Derinlik : 12.23 km

Detay : https://deprem.afad.gov.tr/depremdetay?eventID=489531

@afadbaskanlik

KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Ülkemizde vatandaşlar yaşanan son depremler ile ilgili detaylı bilgi sahibi olabilmek adına araştırmalarını sürdürüyor. Deprem ülkesinde yaşamamız gerekçesiyle birçok ilimizde özellikle de son dönemde ufak çaplı sarsıntılar meydana gelirken bu depremleri hisseden kişiler "Deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Bu noktada Güncel deprem listesi için aşağıda yer alan linke tıklayabilir ve anlık takibi sağlayabilirsiniz...

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Elazığ'da deprem! 29 Kasım 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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