SON DAKİKA: Elazığ'da deprem! 29 Kasım 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Gelen son dakika deprem haberine göre Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Aşağıda, Elazığ'da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor. İşte son depremler listesi…

ELAZIĞ'DA DEPREM! KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ- 29 KASIM 2020

Kandilli ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılmakta olan son depremler listesi her gün binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 29 Kasım son depremler listesine göre, Elazığ'da bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk bilgilere göre depremin şiddeti, 3.7 olarak duyuruldu. Haberimizden, Kandilli ve AFAD son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi verileri şöyle;