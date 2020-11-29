Son Dakika Haber: Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi, sokağa çıkma yasağı kapsamı genişleyecek mi?

Yeni corona virüs tedbirleri uygulanmaya başlandıktan sonra, tedbirlere ne kadar uyulduğu ve vaka sayısına ne kadar etki ettiği gözlemlenmeye başlandı. Vaka sayısında beklenen düşüş gerçekleşmezse, yeni tedbirlerin gelebileceği bildirildi. Bu tedbirler arasında hafta içi sokağa çıkma yasağı ve sokağa çıkma yasağı saatlerinin genişletilmesi de yer alıyor. Yeni tedbirlerin gündem olmasının ardından vatandaşlar, yeni haftaiçi sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
Corona virüs vaka sayısının gidişatına göre Bilim Kurulu üyeleri, illere özel kısıtlamalar veya genişletilmiş yeni tedbirlerin gelebileceğini açıkladı.
Yeni kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmasa da toplantının 30 Kasım 2020 Pazartesi, 1 Aralık 2020 Salı günü ya da 2 Aralık 2020 Çarşamba günü yapılacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tedbirlerin artırılıp artırılmayacağı konusunda yaptığı açıklamasında ilk tedbirlerin sonuçlarını görmek için yaklaşık 10 günlük sürenin geçmesi gerektiğini belirtmesiyle bu hafta yeni yasakların eklenmesi beklenmiyor.
Geçtiğimiz hafta başında alınan ilk tedbirlerin sonuçlarının netleşmesinin ardından tedbirlerin artırılıp artırılmayacağı konusunda yeni kararların gelecek toplantıda alınacağı tahmin ediliyor.