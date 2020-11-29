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Son Dakika Haber: Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi, sokağa çıkma yasağı kapsamı genişleyecek mi?

Son Dakika haberleri... Corona virüs vaka sayısındaki değişime göre yeni yasakların gelmesi gündemde. Başkan Erdoğan, Cuma günü Üsküdar'dan yaptığı açıklamada da gerektiği takdirde yeni önlemler almak mecburiyetinde olduklarını söyledi. Uzmanlar ve yetkililer tarafından, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yanında hafta içi sokağa çıkma yasağı ihtimalini konuşuyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman, hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi? İşte, ve kabine toplantısında masada olacak gündemleri...

Giriş Tarihi: 29.11.2020 15:15 ABONE OL
Son Dakika Haber: Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi, sokağa çıkma yasağı kapsamı genişleyecek mi?

Yeni corona virüs tedbirleri uygulanmaya başlandıktan sonra, tedbirlere ne kadar uyulduğu ve vaka sayısına ne kadar etki ettiği gözlemlenmeye başlandı. Vaka sayısında beklenen düşüş gerçekleşmezse, yeni tedbirlerin gelebileceği bildirildi. Bu tedbirler arasında hafta içi sokağa çıkma yasağı ve sokağa çıkma yasağı saatlerinin genişletilmesi de yer alıyor. Yeni tedbirlerin gündem olmasının ardından vatandaşlar, yeni haftaiçi sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

SON DAKİKA HABERİ: HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE Mİ?

Corona virüs vaka sayısının gidişatına göre Bilim Kurulu üyeleri, illere özel kısıtlamalar veya genişletilmiş yeni tedbirlerin gelebileceğini açıkladı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Yeni kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmasa da toplantının 30 Kasım 2020 Pazartesi, 1 Aralık 2020 Salı günü ya da 2 Aralık 2020 Çarşamba günü yapılacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tedbirlerin artırılıp artırılmayacağı konusunda yaptığı açıklamasında ilk tedbirlerin sonuçlarını görmek için yaklaşık 10 günlük sürenin geçmesi gerektiğini belirtmesiyle bu hafta yeni yasakların eklenmesi beklenmiyor.

Geçtiğimiz hafta başında alınan ilk tedbirlerin sonuçlarının netleşmesinin ardından tedbirlerin artırılıp artırılmayacağı konusunda yeni kararların gelecek toplantıda alınacağı tahmin ediliyor.

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Son Dakika Haber: Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi, sokağa çıkma yasağı kapsamı genişleyecek mi?
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