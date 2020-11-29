SON DAKİKA HABERİ- 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçla kaç arası kısıtlama var?

Son dakika haberler… Haftanın son gününde de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri vatandaşların gündeminden düşmüyor. Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması istisnası konulu genelge gönderilmişti. Bilindiği üzere bugün de 65 yaş ve üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçla kaç arası kısıtlama var? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri en çok karıştırılan konular arasında yer aldı. Sabah saatlerinden itibaren 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl sorusuna yanıt aranıyor. 28-29 Kasım 2020 sokağa çıkabilecek olan 65 yaş üstü kişiler için kısıtlama saatleri 10.00-13.00 olarak belirlendi. Böylelikle olası yığılmanın önüne geçilecek hem de kendilerine tanınan zaman diliminde sosyal mesafeye uymak koşulu ile sokağa çıkabilecek…
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması yeni bir genelge gelene kadar her gün olacak. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalar devam ediyor. Yani 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altının kısıtlaması devam ediyor.
Buna göre 65 yaş üstü gün içerisinde sadece 10:00-13:00 arasında dışarı çıkabilecek, diğer tüm saatler sokağa çıkamayacak.