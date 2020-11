Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Her gün sevgilisine gönderdiği 1 lira davalık oldu

SON DAKİKA HABERİ: Her gün sevgilisine gönderdiği 1 lira davalık oldu Ayrılığı kabullenemeyen genç adam, kız arkadaşına her gün özel bir banka aracığıyla 1 lira göndermeye başladı. Genç kız, eski sevgiliden gelen tehdit ve 1 liralık havalelere daha fazla dayanamayarak savcılığa başvurdu. Savcı, genç kadına her gün bankadan 1 lira göndererek taciz eden eski sevgili hakkında dava açtı. İşte şoke eden son dakika haberinden detaylar...