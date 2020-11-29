SON DAKİKA HABERİ: Her gün sevgilisine gönderdiği 1 lira davalık oldu

SON DAKİKA! İstanbul'da ilginç bir dava daha… İstanbul'da yaşayan genç kadın F.K., sevgilisi Y.Y.'den anlaşamadığı için ayrılma kararı aldı. Ayrıldıktan bir süre sonra Y.Y., eski sevgilisini rahatsız düzenli olarak etmek için bir banka aracığıyla 1 lira yollamaya başladı. Bununla birlikte genç kadına tehditler savurmaya başladı. Sosyal medya hesabından F.F.'ya barışmak, evlenmek istediği şeklinde cinsel taciz içeren mesajlar atıyordu. İddia göre, genç kadının çalıştığı iş yerine çiçekler gönderen eski sevgili, ileri giderek genç kadının karşısına çıkarak " seni öldüreceğim, o..pu" şeklinde hakaret ve tehditlerde bulundu.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: TACİZCİ ADAMA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Her gün hesabına eski sevgilisi Y.Y.' yolladığı 1 lira ve iş yerine yollanan çiçeklere daha fazla dayanamayan genç kadın, savcılığa şikayette bulundu. Eski sevgilisine rahat bir nefes aldırmayan genç adam, 'Şikayetini geri çek. Yarın çok geç olacak.' şeklinde tehditlerine devam etti. Savcılık Y.Y. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede genç adamın, her gün bankadan gönderdiği 1 lira ile taciz ederek genç kadını tehdit ve hakaret ederek suç işlediği anlatıldı. Gencin, 15 yıla kadar hapsi isteniyor.