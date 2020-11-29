Son dakika haberi İstanbul'da corona virüs hiçe sayıldı: Yan yana, omuz omuza, neredeyse sırt sırta...

BALIK EKMEK ALDILAR, TABURELERDE, MERDİVENLERDE YEDİLER

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede tüm restoran ve lokantalarda müşterilere servis ile hizmet vermeleri yasaklanırken, Eminönü'ndeki sandallardan balık ekmek alan birçok kişi ise, hemen oradaki taburelerde, yaya geçidindeki merdivenlere oturarak karınlarını doyurdu. Bu sırada da, sosyal mesafenin uygulanmadığı göze çarptı.