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Son dakika haberi 'da corona virüs hiçe sayıldı: Yan yana, omuz omuza, neredeyse sırt sırta...

'da sokağa çıkla kısıtlamasının sona ermesinin ardından olta balıkçıları ile ’ne akın etti. Corona virüs önlemleri hiçr sayıldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına hiç uyulmadığı görülürken köprüdeki yoğunluk şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 16:28 Son Güncelleme: 29.11.2020 16:45 ABONE OL
Son dakika haberi İstanbul'da corona virüs hiçe sayıldı: Yan yana, omuz omuza, neredeyse sırt sırta...

Son dakika haberi: İstanbul'da olta balıkçıları Galata Köprüsü ile Unkapanı Köprüsü'ne akın etti, koronavirüs önlemleri arasındaki maske takma ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Yan yana, omuz omuza olta sallayan balıkçıların görüntüsü şaşkınlık yarattı.

HER İKİ TARAFI DA DOLDU

Güneşli, güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, kısıtlamanın saat 10.00'da sona ermesinin ardından dışarıya çıktılar. Bu arada Galata Köprüsü ve Unkapanı Köprüsü'nün her iki tarafı da kısa sürede oltasını alıp gelenlerle doldu.

TEDBİRLER HİÇE SAYILDI

Yayaların da geçerken yoğunluk oluşturduğu köprüde, 'Sosyal mesafe' kuralı uygulanamazken, birçok kişinin de maskelerini kurallara göre takmadığı görüldü.

BALIK EKMEK ALDILAR, TABURELERDE, MERDİVENLERDE YEDİLER

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede tüm restoran ve lokantalarda müşterilere servis ile hizmet vermeleri yasaklanırken, Eminönü'ndeki sandallardan balık ekmek alan birçok kişi ise, hemen oradaki taburelerde, yaya geçidindeki merdivenlere oturarak karınlarını doyurdu. Bu sırada da, sosyal mesafenin uygulanmadığı göze çarptı.

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Son dakika haberi İstanbul'da corona virüs hiçe sayıldı: Yan yana, omuz omuza, neredeyse sırt sırta...
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