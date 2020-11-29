SON DAKİKA HABERİ! Meşhur avcının hazin sonu! Av sırasında öldü!

SON DAKİKA HABERİ: MEŞHUR AVCI AV KAZASINDA ÖLDÜ! Aydın, İzmir ve çevresinin en meşhur domuz avcılarından biri olan 55 yaşındaki İzzettin Gülbeyaz, elim bir av kazası sonucu hayatını kaybetti. Tire'de meydana gelen olay bölgedeki tüm avcıları üzerken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.