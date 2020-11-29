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SON DAKİKA HABERİ! Meşhur avcının hazin sonu! Av sırasında öldü!

Aydın ve İzmir bölgesinin meşhur domuz avcılarından biri olan 55 yaşındaki İzzettin Gülbeyaz, av sırasında kazara arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi. Son dakika haberine göre olaya ilişkin Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 15:37 Son Güncelleme: 29.11.2020 15:59 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Meşhur avcının hazin sonu! Av sırasında öldü!

SON DAKİKA HABERİ: MEŞHUR AVCI AV KAZASINDA ÖLDÜ! Aydın, İzmir ve çevresinin en meşhur domuz avcılarından biri olan 55 yaşındaki İzzettin Gülbeyaz, elim bir av kazası sonucu hayatını kaybetti. Tire'de meydana gelen olay bölgedeki tüm avcıları üzerken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; son günlerde Ege Bölgesi'ndeki çiftçilerin en büyük sorunlarından biri olan domuzlara karşı başlatılan sürek avları kapsamında dün akşam saatlerinde İzzettin Gülbeyaz'ın da aralarında bulunduğu grup ava çıktı. İddiaya göre, İzzettin Gülbeyaz ile arkadaşı Y.K.'nin önüne domuz çıktı.

ARKADAŞININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUN GÜLBEYAZ'A İSABET ETTİ

Domuzun avcıların üzerine yürümesi ile yaşanan arbedede Y.K.'nın silahından çıkan kurşun İzzettin Gülbeyaz'a isabet etti. Namluda domuz kurşunu bulunması nedeniyle meşhur avcı ağır yaralandı. Olayın hemen 112 Acil Servis'e haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri talihsiz avcının hayatını kaybettiğini belirledi.

AVCI CAMİASINI HÜZNE BOĞDU

Olay İzmir ve Aydın'daki avcı camiasında üzüntüye neden olurken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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SON DAKİKA HABERİ! Meşhur avcının hazin sonu! Av sırasında öldü!
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