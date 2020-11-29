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Son dakika haberi: Türkiye'de havası en kaliteli ve en kalitesiz yerler belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaştığı son dakika verilerine göre Türkiye'de havası en kalitesiz yer Düzce olurken havası en kaliteli il ise oldu. Bursa'yı Kastamonu ve Bitlis takip ederken en kalitesiz havaya sahip ikinci il Ankara, 3. sıradaki il ise Hakkari oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 09:42 Son Güncelleme: 29.11.2020 10:29 ABONE OL
Son dakika haberi: Türkiye'de havası en kaliteli ve en kalitesiz yerler belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi verilerine göre Düzce'nin hava kirliliği durumu kırmızı alarm vermeye başladı. Bununla birlikte açıklanan verilere göre Türkiye'de havası en kirli olan il Düzce oldu.


Düzce

Düzce'de temiz hava için 0 ila 50 arasında bulunması gereken endeks değeri 174'e kadar yükseldi. Hava kirliliğinin korona virüs üzerine etkisi üzerine yapılan araştırmaların ardından vatandaşların merak ettiği hava kaliteleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından anbean paylaşılıyor.


Düzce

2. EN KALİTESİZ İL ANKARA

Buna göre Türkiye'nin en kalitesiz havası 174 ile Düzce olurken, ikinci sırada 172 ile başkent Ankara yer aldı. En kalitesiz havaya sahip üçüncü şehir ise 171 endeks değeri ile Hakkari oldu.


Ankara

HAVASI EN TEMİZ ŞEHİR BURSA

Bakanlığın Hava Kalitesi İzleme Merkezine bağlı Sürekli İzleme verilerinden alınan bilgilere göre havası en temiz şehir Bursa oldu.


Bursa

Sanayi şehri olarak bilinen ve birçok sanayi kuruluşunun ilk tercih ettiği şehirlerden birisi olan Bursa'da hava kalite endeksi 10 olarak ölçüldü. Bursa'yı 11 endeks ile Kastamonu ve Bitlis takip etti.


Kastamonu

Son dakika haberi: Türkiye'de havası en kaliteli ve en kalitesiz yerler belli oldu

Türkiye'nin 4 büyükşehirlerinden birisi olan İstanbul'da hava kalitesi 96 ile ölçülerek orta derecede olurken, İzmir'de 111 endeks ölçümü ile havası hassas olarak görüldü.


Bitlis

Türkiye'nin batısında turist akınına uğrayan Antalya ise 54 endeks derecesi ile orta hava kalitesi ile ölçüldü.


İstanbul

Türkiye'nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü | Video

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Son dakika haberi: Türkiye'de havası en kaliteli ve en kalitesiz yerler belli oldu
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