Son dakika haberi: Türkiye'de havası en kaliteli ve en kalitesiz yerler belli oldu

2. EN KALİTESİZ İL ANKARA

Buna göre Türkiye'nin en kalitesiz havası 174 ile Düzce olurken, ikinci sırada 172 ile başkent Ankara yer aldı. En kalitesiz havaya sahip üçüncü şehir ise 171 endeks değeri ile Hakkari oldu.



Ankara