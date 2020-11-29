Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının ikinci haftasında da, belirli saatler arasında 81 ilde vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. İçişleri Bakanlığı genelgesinin yayınlanmasının ardından gözler sokağa çıkma yasağı saatleri ve 20 yaş altı, 65 yaş üstü gibi yaş gruplarına getirilen kısıtlamalara çevrildi ve "bugün sokağa çıkma yasağı var mı" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Pazar akşamı itibarıyla 4. sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, market ve restoranlar bugün saat kaça kadar açık? İşte, 29 Kasım tarihli sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler...
Bilim Kurulu tavsiyesiyle alınan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu akşam 20:00'de başlayacak. Sokağa çıkma yasağı konusunda İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. Marketlerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi.
Tüm Türkiye'de artan vaka sayısıyla birlikte yeni önlemler alındı. Sokağa çıkma yasağı, restoran ve kafelerin kapatılması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirilmesi gibi tedbirler salgının hızını kesmezse yeni önlemler alınabilir.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BU AKŞAM SAAT 20:00'DE BAŞLIYOR. MARKETLER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİYLE SAAT 10:00'DA AÇILACAK VE SAAT 20:00'DE KAPANACAK.
KISITLAMA BU AKŞAM 20.00'DA BAŞLIYOR
Bu uygulamanın bu hafta da devam edeceği öğrenildi. 28 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Pazar akşamı saat 20.00'da başlayan kısıtlama ise 30 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek.
PERİYODİK YASAKLAR DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz hafta 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara yönelik uygulanan periyodik sokağa çıkma yasakları da aynen devam ediyor. Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. 20 yaş altı gençler ve çocuklar ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.
BAZI ÇALIŞANLAR İSTİSNA
65 yaş ve üzerindeki sağlık çalışanları (doktor, diş hekimi, eczacı vb.), seçimle göreve gelenler (belediye başkanı, muhtar vb.), avukat, akademisyen, veteriner, serbest muhasebeci-mali müşavir gibi meslek gruplarının mensupları 10.00- 13.00 arası dışında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.
20 YAŞ ALTI GENÇLER VELİLERİYLE SEYAHAT EDEBİLECEK
20 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi veya şehirlerarası yolculuğu, yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek.
Hafta sonu marketler 10:00'da açılacak ve 20:00'de kapanacak.