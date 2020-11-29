SON DAKİKA: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: 29 Kasım bugün İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

İçişleri Bakanlığı'nca alınan yeni Covid-19 tedbirleri arasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri yer alıyor. Koronavirüs salgınının bulaşıcılığını azaltmak için geçen hafta sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. Vaka sayılarında yaşanan artışla beraber Cumartesi ve Pazar günleri belirli saatlerde uygulanan kısıtlama ile ilgili araştırmalar sürerken son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Buna göre, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, yasak ne zaman bitecek? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 29 Kasım bugün sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? İşte Bakanlık tarafından yayımlanan son dakika genelgesinin ayrıntıları…
Sokağa çıkma yasağı ve saatleri ile ilgili son dakika haberleri yakın mercekten takip ediliyor. Hafta sonunun gelmesiyle beraber bir süredir uygulanmaya devam eden kısıtlama sürecinin 28-29 Kasım tarihleri aralığında da belli saatlerde uygulanması kararı geçtiğimiz günlerde yayınlanan genelge ile beraber kamuoyuna duyuruldu. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yayımlanan son dakika bilgileri;
Geçtiğimiz gün yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bugün 29 Kasım Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü 10.00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak.
İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgiler şöyle;
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.
Genelgede yer alan diğer detaylar şöyle;
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.
İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.
31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.
Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar
Oteller ve konaklama yerleri,
Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
Üretim ve imalat tesisleri,
Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),
Sebze/meyve toptancı halleri,