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SON DAKİKA: İşe aldırma bahanesiyle arkadaşının kızına kabusu yaşattı, "Onu öz kızım gibi görüyorum" dedi...

İğrenç olay 'da meydana geldi... Babasının arkadaşı tarafından işe aldırma bahanesiyle tacize maruz kalan genç kız, başına gelenleri ailesine anlatınca tacizci yakayı ele verdi. Tuzak kurup taciz ettiği mağdur kızı, kendi öz kızı gibi gördüğünü iddia eden şüpheli hakkında 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte son dakika haberinden şoke eden detaylar...

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 29.11.2020 16:22 Son Güncelleme: 29.11.2020 17:05 ABONE OL
SON DAKİKA: İşe aldırma bahanesiyle arkadaşının kızına kabusu yaşattı, Onu öz kızım gibi görüyorum dedi...

İSTANBUL'DAKİ GENÇ KIZA TACİZ OLAYINDA SON DAKİKA HABERİ: Bir belediyede görev yapan 36 yaşındaki U.S., arkadaşının kızına belediyede staj yapması için yardımcı olabileceğini söyledi. 21 yaşındaki Z.H., staj başvurusu için U.S.'nin telefonunu babasından alıp mesaj attı. Taraflar iş görüşmesiyle ilgili konuşmaya başladı. Bir müddet sonra iddiaya göre U.S., genç kıza taciz içerikli mesajlar atmaya başladı.

ARACINA ALIP TACİZ ETMEYE BAŞLADI

Genç kız mesajları dikkate almamıştı çünkü U.S., evli ve kendisinden yaşça büyüktü. Olay üzerinden genç kız evine doğru yürüdüğü bir sırada aracıyla seyreden U.S., genç kızı evine bırakmayı teklif etti. Arabaya binen Z.H., iddiaya göre burada genç adamın taciz dolu sözlerine maruz kaldı. Bağırarak araç içerisinden inen genç kız yaşadığı tacizi babasına anlattı.

'BEN BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ'

Baba ise U.S.'yi arayarak durumu sorduğunda ise genç adamın, 'Ben o kızın babası gibiyim beni yanlış anladı' cevabıyla karşı karşıya kaldı. Yaşanılan tacizin ardından savcılığa başvuran mağdur kız U.S.'den şikâyetçi oldu. Alınan son dakika bilgisine göre savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ederken yine iddiaya göre genç adam Z.H.'ye, 'Ben bitti demeden bitmez. Senden nefret etmem lazım, sen kimsin de benimle konuşmak istemiyorsun? Erkek arkadaşını göster ağzını burnunu kırayım onun' şeklinde mesajlar göndermeye devam etti.

SON DAKİKA HABERİ: TACİZCİNİN 9 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda U.S., hakkında küçük kızı arabaya alarak hürriyetini kısıtladığı, cinsel tacizde bulunup hakaret ettiği iddiasıyla iddianame düzenledi. 9 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

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SON DAKİKA: İşe aldırma bahanesiyle arkadaşının kızına kabusu yaşattı, "Onu öz kızım gibi görüyorum" dedi...
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