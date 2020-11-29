Son dakika: Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi





KİMLİĞİ GETİRENE DE CEZA



Sokakta gezen Abdülkerim E. (24) de ekiplerce durduruldu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve nüfus cüzdanının evde olduğunu söyleyen Abdülkerim E.'den, kimliğinin fotoğrafını evdeki arkadaşının atması istendi.