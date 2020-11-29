Üsküdar değnekçisi yakalandı

İstanbul'da kamuya açık alanlarda korsan otoparkçılık yaparak park etmiş araçlardan zorla ücret talep eden bir değnekçi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Üsküdar'da bir kişinin değnekçilik yaparak park halindeki araçlardan zorla para talep ettiği yönünde bir ihbar aldı. Durumun üzerine harekete geçen ekipler; şüpheli Onur Ç.'nin Turistik Çamlıca Caddesi üzerinde korsan otoparkçılık yaparak park eden araçlardan ücret talep ettiğini tespit etti. Ekipler tarafından gözaltına alınan Onur Ç. hakkında Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüpheli Onur Ç.'nin, emniyetteki işlemleri sırasında aynı suçtan bir kaydının daha bulunduğu ortaya çıktı.