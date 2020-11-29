Yağmacılar tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde 23 ve 25 Kasım tarihlerinde plakasız bir araçla yol kesip yağma yapılmasıyla ilgili çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek yağmacı şahısların kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Zanlıların plakasız kiralık araçla yol keserek önlerini kestikleri araçtaki vatandaşları tabancayla tehdit ettikleri, araçların camını tabancayla kırdıkları öğrenildi.