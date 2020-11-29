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Yağmacılar tutuklandı

'te plakasız araçla yol keserek tabancayla yağma yapan 2 şahıs tutuklandı.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 29.11.2020 11:47 ABONE OL
Yağmacılar tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde 23 ve 25 Kasım tarihlerinde plakasız bir araçla yol kesip yağma yapılmasıyla ilgili çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek yağmacı şahısların kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Zanlıların plakasız kiralık araçla yol keserek önlerini kestikleri araçtaki vatandaşları tabancayla tehdit ettikleri, araçların camını tabancayla kırdıkları öğrenildi.

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Yağmacılar tutuklandı
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