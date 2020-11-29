Yaralı kardeşlere ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlıkçılar yaptı

Adana'nın Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi'nde Emre ve Umut Altun kardeşler, İnönü Parkı'nda kimliği belirlenemeyen kişiler ile tartıştılar. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü ve Altun kardeşler çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırganlar kaçtı. İki kardeş kendilerini yaralayanları yakalamak için ardından koştular ancak 500 metre sonra fenalaşıp yere düştüler.

Yaralıları gören ve yoldan geçen sağlıkçılar Gülten Yıldırım ile Hatice Bakar hemen müdahale etti. Kadınlar durumu daha ağır olan Umut Altun'un yarasına tampon yapıp sürekli nabzını kontrol etti. Olay yerine gelen ambulans Umut Altun'u alarak hastaneye kaldırırken, iki sağlıkçı kadın Emre Altun'un da yarasına tampon yaptı. Gülten Yıldırım, ambulans gelene kadar Emre Altun'un elini bırakmadı. İki yaralı kardeşin hastanede tedavi altına alındı.

Yaralılara müdahale eden anestezi uzmanı Gülten Yıldırım, "Yaralılara ilk müdahaleyi yaptım. Diğer yardım eden bayan arkadaşta sağlıkçıymış. Ben görevimi yaptım" dedikten sonra ayrıldı.