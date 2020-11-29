Yarışmak için kısıtlamayı ihlal eden 30 araç yakalandı

Konya'da dün akşam 20.00 de başlayan ve bu sabah 10.00 itibariyle sona eren sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi. Polis merkezine, sosyal medya üzerinden iletişim kurarak buluşan bir grubun sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek Konya-Karaman yolu üzerinde yapımı devam eden çevreyolunda araç yarışı yapacağı yönünde ihbar geldi.

İhbar üzerine harekete giden polis ekipleri bölgeye gittiklerinde tenha yerlerde 30 aracı park etmiş halde buldu. Araçlarda bulanan 63 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği sokağa çıkma yasağını, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten idari cezası uygulandı. 3 araca ise belge ve plakalarının eksik olması, araç üzerinde teknik değişiklik yapma, araç donanımının eksik olması ve benzer 11 madden cezai işlem uygulanarak trafikten men edildi. Yarışçıların yarışa katılabilmek için biner lira para verdikleri, bazılarının da il dışından geldiği öğrenildi. Ayrıca araçların içerisindeki koltukların söküldüğü sadece kendi dizayn ettikleri sürücü koltuklarının olduğu görüldü.