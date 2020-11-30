20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçla kaç arasında?

Sokağa çıkma kısıtlamaları yaş gruplarına göre farklılık gösteriyor. Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yayımalanan İçişleri Bakanlığı corona virüs genelgesine göre, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri de belirlendi. Peki, genelgeye göre 20 yaş altı sokağa çıkma izin saatleri ve sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl şekillendi? Bu başlık altında, yayımlanan son 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı maddeleri ve sokağa çıkma izni saatleri yer almaktadır.

SON DAKİKA: 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ BELLİ OLDU

Tüm Türkiye'de artan vaka sayısıyla birlikte yeni önlemler alındı. Sokağa çıkma yasağı, restoran ve kafelerin kapatılması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirilmesi gibi tedbirler salgının hızını kesmezse yeni önlemler alınabilir.