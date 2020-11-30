Dünün Süper Loto Sonuçları BELLİ OLDU! 29 Kasım 2020 Milli Piyango İdaresi Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğiyle haftalık olarak Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango Online MP TV'de çekilişi yapılarak şanslı numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları, Bugün (29 Kasım 2020 Pazar) belli olacak. Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak şasnlı numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye kazananı olmak isteyen şans oyunu severler 29 Kasım MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapıyor. 29 Kasım MPİ Süper Loto sonuçları ile Milli Piyango İdaresi bilet sorgulama motoru detaylarına buradan erişebilirsiniz…

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI (29 KASIM 2020 PAZAR)

Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) canlı çekilişiyle 29 Kasım Süper Loto sonuçları ile günün kazandıran numaralarıyla MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;