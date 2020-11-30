Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 3 gün önce testi pozitif çıkmıştı! Sağlık çalışanı Ferdane kalp krizinden öldü

3 gün önce testi pozitif çıkmıştı! Sağlık çalışanı Ferdane kalp krizinden öldü

’da 3 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanı (40), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat, konu ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı personellerimizden Ferdane Bilgin, hakkın rahmetine kavuşmuştur.

DHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 13:50 Son Güncelleme: 30.11.2020 14:14 ABONE OL
3 gün önce testi pozitif çıkmıştı! Sağlık çalışanı Ferdane kalp krizinden öldü

Hatay Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler Başkanlığı'nda idari personel olarak görev yapan Ferdane Bilgin'in koronavirüs testi 27 Kasım'da pozitif çıktı. Evli ve 2 çocuk annesi Bilgin, dün akşam kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.



Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat, konu ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı personellerimizden Ferdane Bilgin, hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. Bilgin'in cenazesi bugün toprağa verilecek.

15 günde 4’üncü ölüm Toros kaplanı komaya girdi Kovid-19 tanısı için geliştirilen yeni sistem, üretime hazır

ARKADAŞINA GÖNDER
3 gün önce testi pozitif çıkmıştı! Sağlık çalışanı Ferdane kalp krizinden öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA