Bu yılın son kez gerçekleşecek olan ay tutulması için heyecanlı bekleyiş başladı. İlk iki tutulmanın ardından son tutulmanın ülkemizden görülüp görülmeyeceği merak konusu oldu. Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde çıplak gözle izlenecek olan tutulmada en çok İkizler, Başak, Balık, Yay burçları etkilenecek. Astrolojiye göre; insanların hayatlarında önemli bitiş ve başlangıçları sembolize ederken aynı zamanda hayatlarının kalıcı şekilde değişmelerine de etki etmektedir. Peki 30 Kasım ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi, burçlara etkisi ne olacak?
Ay tutulmasının gerçekleşmesine saatler kaldı. Gökyüzü olaylarına ilgisi olanlar konuyla ilgili araştırmalarını sürdürürken tutulmanın gerçekleşeceği saati ve tarihi merak ediyor. Yılın beşinci ve son Ay tutulması 30 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 11:31'de başlayacağı biliniyor…
Tutulma Avrupa'nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu'nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu'ndan görülebilecek. Ancak Türkiye'den görülemeyecek.
Sabah'tan Zeynep Turan'ın haberine göre, 2020 öyle bir yıl oldu ki şüphesiz tarihe geçecek. Bu tarihe geçen yılın İkizler burcunda gerçekleşen beşinci ve son Ay tutulması ise zihnimize yönelmemize, daha çok düşüneceğimize vurgu yapacak. Dünya saatine göre bugün saat 11:31'de 8 derecede başlayacak olan bu tutulma, dünyanın birçok noktasından çıplak gözle görülürken birçok öncü burç da bu tutulmadan nasibini alacak.
Türkiye'den gözlemlenmeyen Ay tutulması, 8 derece ile İkizler burcunda 11:31'de başlayacak. 2020 yılında pandeminin en keskin günlerinden geçerken, global şirketlere radikal kararlar alırken, birçok bilinen marka ise havlu atabilir.
Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.
30 Kasım: Parçalı Ay Tutulması
2020 yılının dördüncü ve son parçalı Ay tutulması olacak bu gök olayı, 30 Kasım akşamında gerçekleşecek. Ülkemizden ne yazık ki görülemeyecek bu tutulma, Greenwich Zamanı'na göre 07.30 ile 11.56 saatleri arasında meydana gelecek.
14 Aralık: Tam Güneş Tutulması
Greenwich Zamanı'na göre 13.34 ile 18.53 saatleri arasında gerçekleşecek tutulma, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Afrika'nın güneydoğusundan izlenebilecek.