30 Kasım ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi, burçlara etkisi ne olacak?

30 KASIM AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ, BURÇLARA ETKİSİ NE OLACAK?

Tutulma Avrupa'nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu'nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu'ndan görülebilecek. Ancak Türkiye'den görülemeyecek.

AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ NE OLACAK?

Sabah'tan Zeynep Turan'ın haberine göre, 2020 öyle bir yıl oldu ki şüphesiz tarihe geçecek. Bu tarihe geçen yılın İkizler burcunda gerçekleşen beşinci ve son Ay tutulması ise zihnimize yönelmemize, daha çok düşüneceğimize vurgu yapacak. Dünya saatine göre bugün saat 11:31'de 8 derecede başlayacak olan bu tutulma, dünyanın birçok noktasından çıplak gözle görülürken birçok öncü burç da bu tutulmadan nasibini alacak.

Türkiye'den gözlemlenmeyen Ay tutulması, 8 derece ile İkizler burcunda 11:31'de başlayacak. 2020 yılında pandeminin en keskin günlerinden geçerken, global şirketlere radikal kararlar alırken, birçok bilinen marka ise havlu atabilir.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.