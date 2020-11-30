Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklanacak olan kararlar merakla bekleniyor. Gözler gelecek yeni kısıtlama haberlerine çevrilmişken belli başlı konular da merak edilmeye başlandı. Bunlardan bir tanesi de adliyeler kapanacak mı sorusunun yanıtı oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'na bağlı olan adliyeler kapanacak mı, duruşmalar ertelenecek mi? Adliyeler kapanıyor mu?
Kritik Kabine Toplantısı sonrası alınacak kararlar arasında adliyeler ile ilgili bilgilerin yer alıp almayacağı merakla bekleniyor. Adliyeler kapanacak mı sorusunun yanıtı için ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
Konu ile ilgili diğer detaylar ise şu şekilde;
ADLİYE ÇALIŞMA SAATLERİ 2020! KAÇTA AÇILIYOR?
Adliyeler, sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor.
Bazı işlemler devlet kurumlarına gitmeye gerek kalmadan E Devlet üzerinden halledilebiliyor. Yoğunluğa girmeden, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e Devlet üzerinden de işlemlerinizin bir kısmını gerçekleştirebilirsiniz. Eğer, yapacağınız işlem e-Devlet üzerinden gerçekleşmiyorsa erkenden kuruma gitmenizi tavsiye ederiz.
ADLİYE ÖĞLE ARASI TATİLİ SAAT KAÇTA?
Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili 12.00 ile 13.00 arasında yapılıyor. Bu zaman aralığında adliye vezneleri işlem kabul etmiyor.
ADLİYELER KAÇA KADAR AÇIK?
Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, kapanış saati olan 17.00'ye kadar sürüyor.
ADLİYE SARAYLARI HAFTA SONU AÇIK MI, KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?
Devlet kurumları olduğundan dolayı, hafta sonu Cumartesi ve Pazar kapalıdır, hizmet vermemektedir.