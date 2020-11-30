Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklanacak olan kararlar merakla bekleniyor. Gözler gelecek yeni kısıtlama haberlerine çevrilmişken belli başlı konular da merak edilmeye başlandı. Bunlardan bir tanesi de adliyeler kapanacak mı sorusunun yanıtı oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'na bağlı olan adliyeler kapanacak mı, duruşmalar ertelenecek mi? Adliyeler kapanıyor mu?

ADLİYELER KAPANACAK MI?

Kritik Kabine Toplantısı sonrası alınacak kararlar arasında adliyeler ile ilgili bilgilerin yer alıp almayacağı merakla bekleniyor. Adliyeler kapanacak mı sorusunun yanıtı için ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Konu ile ilgili diğer detaylar ise şu şekilde;