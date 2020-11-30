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Alışveriş merkezleri kapanıyor mu? Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler kapanacak mı?

Kritik Kabine Toplantısı öncesi en çok araştırılan konulardan bir tanesi de alışveriş merkezlerinin son durumu oluyor. Daha önceleri alınan kısıtlama kararları doğrultusunda AVM çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Şimdi ise AVM içerisindeki kafeler ve lokantalarda oturarak yemek yemek yasaklanmış olup “gel-al” sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Peki; bugünkü Kabine Toplantısı sonrası alışveriş merkezleri kapanıyor mu? Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler kapanacak mı? İşte AVM’ler kapanıyor mu sorusunun yanıtı ve detayları!

Giriş Tarihi: 30.11.2020 18:38 ABONE OL
Alışveriş merkezleri kapanıyor mu? Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler kapanacak mı?

Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle getirilen çeşitli kısıtlamalar ile birlikte alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri değiştirilmişti. Bugünkü kritik Kabine Toplantısı sonrası binlerce vatandaş AVM'lerin durumunu merak ediyor ve AVM'ler kapanacak mı sorusuna yanıt arıyor. Bu bağlamda; alışveriş merkezleri kapanıyor mu? AVM'ler kapanacak mı?

AVM'LER KAPANACAK MI, SON DURUM NEDİR?

Kritik Kabine Toplantısı sonrası alınacak kararlar merakla beklenirken alışveriş merkezlerinin son durumu da önem kazanmaya başladı. 2 hafta önce getirilen kısıtlamalar ile birlikte AVM'lerin çalışma saatleri de değiştirilmişti. Bu bağlamda; alışveriş merkezleri kapanıyor mu? AVM'ler kapanacak mı?

İşte yanıtı…

AVM'LER KAPANACAK MI?

AVM'lerin henüz kapanıp kapanmayacağı bilinmiyor. Kabine Toplantısı sonrası konu açıklığa kavuşacak.

30 Kasım tarihli kabine toplantısından çıkacak kararları en çok merak eden gruplardan biri de AVM çalışanları. İki hafta önceki Kabine toplantısı sonrası alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunuyor. AVM'ler ilgili yeni bir karar alınıp alınmayacağı ilerleyen saatlerde belli olacak.

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Alışveriş merkezleri kapanıyor mu? Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler kapanacak mı?
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