Alışveriş merkezleri kapanıyor mu? Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler kapanacak mı?

Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle getirilen çeşitli kısıtlamalar ile birlikte alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri değiştirilmişti. Bugünkü kritik Kabine Toplantısı sonrası binlerce vatandaş AVM'lerin durumunu merak ediyor ve AVM'ler kapanacak mı sorusuna yanıt arıyor. Bu bağlamda; alışveriş merkezleri kapanıyor mu? AVM'ler kapanacak mı?

AVM'LER KAPANACAK MI, SON DURUM NEDİR?

Kritik Kabine Toplantısı sonrası alınacak kararlar merakla beklenirken alışveriş merkezlerinin son durumu da önem kazanmaya başladı. 2 hafta önce getirilen kısıtlamalar ile birlikte AVM'lerin çalışma saatleri de değiştirilmişti. Bu bağlamda; alışveriş merkezleri kapanıyor mu? AVM'ler kapanacak mı?

İşte yanıtı…