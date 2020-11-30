Atatürk'ün katıldığı savaşlar: Cepheleri ve tarihler ile Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı savaşlar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, asker kökenli bir liderdi. Osmanlı döneminde geliştirdiği askeri yetenek ve edindiği bilgileri sayesinde, Kurtuluş Savaşı'nda halkı hızlı bir şekilde örgütlemiş ve adeta bir devletin düzenli ordusu gibi bir ordu kurulmasını sağlamıştır. Peki, Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı savaşlar hangileridir ve bu savaşlar hangi tarihlerde gerçekleşmiştir. İşte, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı, yönettiği savaşlar ile savaş cepheleri listesi…

ATATÜRK'ÜN KATILDIĞI SAVAŞLAR

 31 Mart Vakası 13 Nisan 1909

 Arnavutluk İsyanı 15 Ocak 1911

 Trablusgarp Savaşı 29 Eylül 1911

Trablusgarp Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk binbaşı rütbesi ileTobruk Muharebesini yöneterek askeri alandaki başarısını göstermiştir

 İkinci Balkan Savaşı 1912- 1913

 Çanakkale Savaşı 18 Mart 1915

Gelibolu Yarımadası'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman kuvvetlerine karşı gösterdiği başarısı onun albaylık rütbesine yükselmesini sağlamıştır.

 Doğu (Kafkas) Cephesi 1916-1917

Atatürk 11 Mart 1916'da Kolordu Komutanı sıfatıyla Diyarbakır, Muş ve Bitlis savaş cephesinde Ruslara ve Ruslar ile birleşen Ermenilere karşı savaşmıştır.

 Suriye-Filistin Cephesi 1917-1918

Bu savaş sürecinde 7. Ordu Komutanlığı'na atanmış olan Mustafa Kemal Atatürk Yıldırım Ordular Komutanı General Falkenhayn ile yaşadığı görüş ayrılıkları üzerine bu vazifesinden kendi isteği ile ayrılmıştır. Bir süre sonra Atatürk istifa ettiği 7. Ordu Komutanlığı'na yeniden dönerek İngilizlere karşı orduyu yönetmiş ve İngilizleri durdurmayı başarmıştır.

 Kurtuluş Savaşı 1919 - 1923

 Sakarya Savaşı 20 Ekim 1921

 Büyük Taarruz 4 Mart 1922