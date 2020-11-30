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AVM'ler kapanacak mı, son durum ne? Alışveriş merkezleri kapanıyor mu, açıklama geldi mi?

Kritik Kabine Toplantısı öncesi en çok araştırılan konulardan bir tanesi de alışveriş merkezlerinin son durumu oluyor. Daha önceleri alınan kısıtlama kararları doğrultusunda AVM çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Şimdi ise AVM içerisindeki kafeler ve lokantalarda oturarak yemek yemek yasaklanmış olup “gel-al” sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Peki; bugünkü Kabine Toplantısı sonrası alışveriş merkezleri kapanıyor mu? Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler kapanacak mı? İşte AVM’ler kapanıyor mu sorusunun yanıtı ve detayları!

Giriş Tarihi: 1.12.2020 00:38 Son Güncelleme: 1.12.2020 00:39 ABONE OL
AVM'ler kapanacak mı, son durum ne? Alışveriş merkezleri kapanıyor mu, açıklama geldi mi?

Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle getirilen çeşitli kısıtlamalar ile birlikte alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri değiştirilmişti. Bugünkü kritik Kabine Toplantısı sonrası binlerce vatandaş AVM'lerin durumunu merak ediyor ve AVM'ler kapanacak mı sorusuna yanıt arıyor. Bu bağlamda; alışveriş merkezleri kapanıyor mu? AVM'ler kapanacak mı?

AVM'LER KAPANACAK MI, SON DURUM NEDİR?

Kritik Kabine Toplantısı sonrası alınacak kararlar merakla beklenirken alışveriş merkezlerinin son durumu da önem kazanmaya başladı. 2 hafta önce getirilen kısıtlamalar ile birlikte AVM'lerin çalışma saatleri de değiştirilmişti. Bu bağlamda; alışveriş merkezleri kapanıyor mu? AVM'ler kapanacak mı?

"Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir."

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLDU?

Alışveriş Merkezi çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Bu saatler dışında AVM'ler kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

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AVM'ler kapanacak mı, son durum ne? Alışveriş merkezleri kapanıyor mu, açıklama geldi mi?
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