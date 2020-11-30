Ayrıldığı sevgilisi dehşeti yaşattı

Ankara'da yaşayan Alev Vural (25), 3 buçuk ay önce ayrıldığı eski sevgilisi tarafından feci şekilde dövülerek hastanelik edildi. Yarım saat boyunca aralıksız dayak yiyen genç kadın yaşadıklarını SABAH'a anlattı. 1 yılda 12 defa şiddete maruz kaldığını belirten Alev Vural, "Her defasında şikayetimden vazgeçirildim. Ama artık susmayacağım. Beni ölümle tehdit ediyor. Ne olur sesimi duyun" dedi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Alev Vural, geçtiğimiz sevgili olduğu E.S'den (34) 3 buçuk ay önce ayrıldı. Sürekli kıskançlık krizlerine giren sevgilisinin 1 yılda 12 kez şiddetine maruz kalan genç kadın, bir çok defa şikayetçi olsa da, sevgilisinin ölüm tehditleri ve ortak arkadaşlarının ısrarları üzerine şikayetlerini geri çekti.

HEM DOLANDIRDI HEM ŞİDDET UYGULADI

Hakkında devam eden 16 davası ile bazı suçlardan infazı bulunan E.S'nin, 'Birlikte emlak danışmanlık hizmeti verelim' teklifini kabul ettiğini belirten Alev Vural; "Sevgilim E.S'nin hesapları blokeli olduğu için bir çok şeyi benim üzerimden yapıyordu. Yaklaşık 50 bin lira kadar bu E.S'nin şirketine katkım oldu ve şirketi ayağa kaldırdık. Ancak paramı vermediği gibi durumu düzeldikçe beni aşağılamaya ve kıskançlık krizlerine girmeye başladı. Bana evleneceğimizi söyleyip, şirketin kendi şirketimmiş gibi çalışmamı istedi. İlişkimiz süresince bir çok kez darp edilince kendisinden ayrıldım. Bu kez de bana hem psikolojik hem de ekonomik şiddet uyguladı. İşe girdiğim firmaları arayıp tehdit ederek işime son verdirdi. 50 bin liramı da vermeyerek beni 5 parasız bırakıp kendi yanında çalışmaya mahkum etti. İçerideki paramı ise danışmanlık ücretlerimi alarak tamamlamamı istedi. Çalışma arkadaşımın otomobiline bindiğim için çalışanların gözü önünde üzerime eşyalar fırlatarak beni işten kovdu. Kendisini şikayet edersem beni öldüreceğini söyledi. Beni 'Ceza aldığımda hapis yatarsam seni öldürür öyle hapse girerim' diyerek tehdit etti" diye konuştu.

YARIM SAAT YERDE SÜRÜKLEYİP TEKME ATTI

Eski sevgilisi yüzünden son 3 aydır para kazanamadığını belirten Alev Vural, ekonomik ve psikolojik olarak çöktüğünü söyledi. Başka yerde işe giremeyince sevgilisinin yanında çalışmaya mecbur kaldığını belirten Alev Vural; "Eski sevgilim bana sürekli barışalım diyordu. Bende tekliflerini kabul etmedim. Hal böyle olunca işyerinde para kazanmamam için elinden geleni yaptı. Son olarak 21 Kasım'da benim işimi başka çalışana verince duruma tepki gösterip işyerini terk ettim. Peşimden gelip beni yakaladı ve asansörde boğazımı sıkarak nefessiz bıraktı. Daha sonra kafamı asansörde sağa vurdu. Asansörden inince beni ofisteki 3 kadın arkadaşımın ayaklarının önüne fırlattı. Bana yardım etmeye çalıştılar ama onlara da izin vermedi. Başımın arkasından saçlarımdan tutup yüzümü masaya çarptı. Ben kurtulmaya çalıştıkça kollarıyla boynumdan kavrayıp beni yerlere fırlattı. Bir yandan beni tutarken bir yandan da kollarıma yumruklar attı. Bacaklarımı ofisteki masalara çarptım.Cam eşyalar kırılmıştı ve ben kırık camların üzerine düştüm. Yarım saat boyunca kadın arkadaşlarım beni kurtarmaya çalıştılar ama onlar da zarar gördü. Yarım saatin sonunda karnıma yediğim tekmeyle dayanılmaz bir acı hissettim ve bayıldım. Beni sürükleyerek lavaboya götürdü ve kafamdan aşağı su dökmeye başladı. Kendime geldiğimde yanıma gelip gülerek "Hayatına giren adamları da öldüreceğim. Beni köpek gibi seviyorsun. Benim olacaksın" dedi. Çalışma arkadaşım polisi aradı diye ona da hakaret edip bağırdı" dedi.

KADIN ARKADAŞLARI ALEYHİNDE İFADE VERDİ

İşyerindeki 3 kadın arkadaşının gözleri önünde yarım saat boyunca şiddete maruz kaldığını belirten Alev Vural karakolda arkadaşlarının kendisini şikayetten vazgeçmeye ikna etmeye çalıştığını söyledi. Kadın arkadaşlarının aleyhinde ifade verdiğini de belirten Alev Vural, "Bu güne kadar eski sevgilimden gördüğün şiddet sonrası yaptığım şikayetlerden beni çoğunlukla bayan arkadaşlarım vazgeçirdi. Gözlerinin önünde öldürülesiye dövülmeme rağmen olaya şahit olan arkadaşlarım "Biz bu işe bulaşmak istemiyoruz, şikayet etme evlerimize gidelim." " Bu adam seni öldürür şikayetini geri çek." "Benim kardeşim avukat bu davalar yıllarca sürüyor sonuç alamazsın" dediler. Gözümü korkutmaya çalışarak ve baskı kurarak beni vazgeçirmeye çalıştılar. Ben şikayetimden vazgeçmeyince de aleyhime ifade verdiler. Beni en çok kadın arkadaşlarımın bu tavırları yaraladı. Araçları olmalarına rağmen beni evime bile bırakmadılar. Hala beni eve getiren taksiciye borcumu ödeyemedim" diye konuştu.

NE OLUR SESİMİ DUYUN

Eski sevgilisinin psikolojik ve ekonomik olarak çökerttiği Alev Vural öldürülme korkusu yaşadığını belirterek; ""Bu süreç beni tamamıyla çok yıprattı. Ekonomik olarak bitmiş durumdayım. Şu an işsizim ve koronavirüse yakalandım. Yalnız ve tek başımayım. Psikolojik olarak bitmiş durumdayım. Herkesin desteğine çok ihtiyacım var. Ne olur benim sesimi duyun" dedi.