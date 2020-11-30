Gözler kritik toplantıda! Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak ve bitecek? Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı ile bugün bir araya geliyor. Masada ülkemizde salgının seyri yerini alırken yeni yasakların ne olacağı tüm Türkiye'de merak konusu haline geldi. Özellikle İstanbul'da vakaların çok büyük bir artış yaşadığı ifade edilirken kısıtlamaların il bazlı olacağı yönünde iddialar da bulunuyor. Gözler bugünkü kritik toplantıya çevrildi. Peki, Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman saat kaçta başlayacak ve bitecek? Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte detaylar…

BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ? KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve ülkemizde salgının seyrine ilişkin yeni kararların verildiği kabine toplantısı için nefesler adeta tutuldu. Son olarak hafta sonu belirlenen saatler aralığında sokağa çıkma yasağı kararı verilmiş ancak yapılan gözlemler sonucunda bu kararın vaka sayısında bir azalmaya etkisi olmadığı oldu…