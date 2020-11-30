Gözler kritik toplantıda! Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak ve bitecek? Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı ile bugün bir araya geliyor. Masada ülkemizde salgının seyri yerini alırken yeni yasakların ne olacağı tüm Türkiye'de merak konusu haline geldi. Özellikle İstanbul'da vakaların çok büyük bir artış yaşadığı ifade edilirken kısıtlamaların il bazlı olacağı yönünde iddialar da bulunuyor. Gözler bugünkü kritik toplantıya çevrildi. Peki, Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman saat kaçta başlayacak ve bitecek? Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte detaylar…
BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ? KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve ülkemizde salgının seyrine ilişkin yeni kararların verildiği kabine toplantısı için nefesler adeta tutuldu. Son olarak hafta sonu belirlenen saatler aralığında sokağa çıkma yasağı kararı verilmiş ancak yapılan gözlemler sonucunda bu kararın vaka sayısında bir azalmaya etkisi olmadığı oldu…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'da Beştepe Külliyesi'nde kabine toplantısı başlayacak.
AŞKAN ERDOĞAN "YENİ TEDBİRLER ALACAĞIZ" DEDİ BİLİM KURULU HAREKETE GEÇTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün koronivirüs vakalarındaki artışın altını çizerek "Maalesef vatandaşlarımız özellikle 'TaMaM' diye ifade ettiğimiz tedbirler konusunda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" dedi. Bu açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, önümüzdeki birkaç gün içinde vaka sayılarında azalma olmazsa söz konusu tedbirleri daha da sıkılaştıracak.
HAFTA İÇİNE SOKAK KISITLAMASI GELİYOR, HAFTA SONU DA TÜM GÜN YASAK OLABİLİR
Bilim Kurulu'nun son dakika gündemiyle masaya yatıracağı yeni koronavirüs tedbirlerinin başında ise sokağa çıkma kısıtlaması geliyor. Hafta sonları 20.00 ila 10.00'da uygulanan sokağa çıkma yasağının, hafta içini de kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda, hafta sonları tam gün sokağa çıkma sınırlaması da gündemde.