Başkan Erdoğan'dan CHP'ye çok sert Katar cevabı

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ilgili kısmı:

BAY KEMAL BUNU ÖĞREN



"Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'un Türkiye Varlık Fonu uhdesindeki yüzde 10'luk hissesinin Katar Yatırım Otoritesine satışı yapıldı. TVF, bu hisseyi geçen yıl Avrupa İmar Kalkınma Bankasından almıştı. Bu anlaşmadan sonra TVF'nun Borsa İstanbul'daki payı 80,6'dır. Bay Kemal bunu öğren, bunu bil, bu sana lazım. Bir yıl öncesiyle aynıdır."

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AMERİKA BİZİ ELE GEÇİRİYOR DİYE ZIRVALAYAN ÇIKMADI



"Katar Yatırım Otoritesi aralarında Almanya, İngiltere, ABD gibi ülkelerin bulunduğu 40'tan fazla ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan küresel bir kuruluştur. Bu kuruluş dünyanın en büyük borsalarından bir olan Londra Borsasının da yüzde 10,3'üne sahiptir. Ama dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı 'Katar bizi ele geçiriyor' diye zırvalayan kimse çıkmadı. 'Almanya'nın, İngiltere'nin tapusunu da Katarlılara verin' diyen de çıkmadı.





PARANIN RENGİ DİNİ YOKTUR



"Ülkemize yatırım yapan tek ülke de Katar değildir. Son 15 yılda ülkemizde doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda birinci sıradadır. Onu Amerika ve İngiltere takip ediyor. Katar ise 17. sıradadır. CHP ve bir kısım medya çıkmış Katar Yatırım Otoritesi Borsa İstanbul'a ortak oldu diye ortalığı birbirine katıyor. Halbuki 2015 yılından 2019 yılına kadar Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Borsa İstanbul'un yüzde 10 ortağıydı. 2018 yılına kadar da Amerikalı Nasdaq yüzde 7 ortağıydı. O zaman niye, Avrupa, Amerika Türkiye'yi ele geçiriyor diye yaygara koparmadınız. Biz hiçbir zaman yatırımcının kimliğini sorgulamadık. Bunun rengi, dini nedir sormadık. Çünkü paranın rengi, dini yoktur. Para paradır."



MİLLET AFFETMEZ



"Borsa İstanbul'a değer katar Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da olsa Nasdaq da olsa Katar Yatırım Otoritesi de olsa bizim için makbuldür ve teşekküre layıktır. Ama bu faşist kafa, ülkenin ve milletin hayrına olan böyle bir işte kimliğine bakarak yatırımcı ayrımcılığına gidiyor. Tabi bunların niyeti hiçbir zaman Türkiye'nin çıkarların savunmak olmadı. Salgını istismar ederken de yatırımlara karşı çıkarken de bunlar milleti düşünmedi. Tek gaye, ülkeye yatırım gelmesini engelleyerek milletin sıkıntıya düşmesini sağlamak oldu. Ülkesinin felaketinden kendisine iktidar çıkartmaya çalışanları bu millet affetmeyecektir. Darbecilerden arındırılıp vatan savunmasına sıkı sıkıya sarıldığı için ordusuna hakaret edenleri bu millet affetmez"