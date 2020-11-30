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'da trafik kazası: 8 yaralı

'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 14:01 Son Güncelleme: 30.11.2020 14:01 ABONE OL
Ankara'da trafik kazası: 8 yaralı

Kaza, Ayaş-Ankara yolu Necip Fazıl Bulvarı Sincan istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yiğit C. B. (20) idaresindeki 10 F 7979 plaka sayılı aracı ile Ayaş istikametinden Sincan Merkez istikametine seyir halinde iken plakası alınamayan bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki korkuluklara çarptı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kaza sonucu araçta bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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Ankara'da trafik kazası: 8 yaralı
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