Batman'da 10 ayrı yere ücretsiz internet erişim noktası kuruldu

Öğrencilerden gelen talepleri kayıtsız kalmayan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kentin değişik noktalarına ücretsiz internet istasyonlarının kurulması için ilgili birimlere talimat verdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şahin'in talimatının ardından Batman'ın 10 farklı yerine monte edilen ve 7'den 77'ye tüm vatandaşların ücretsiz olarak yararlanacağı ücretsiz internet erişim noktası kuruldu. Yapılan hizmetin oldukça anlamlı olduğunu belirten vatandaşlar, "Batman Belediyesinin ücretsiz olarak sunduğu Wi-Fi internet hizmetini oldukça anlamlı buluyoruz. Zaman zaman internetimiz bitiyor.

Pandemi nedeniyle birçoğumuz yakınlarımızın evlerine gidemiyoruz. Bu nedenle görüntülü olarak görüşmelere rağbet arttı. Bizler de kısıtlı internet hizmetinden çoğu zaman faydalanamıyoruz. Ayrıca işitme engelli vatandaşlarımız için de büyük kolaylık olacak çünkü onlar işaret dili ile görüntülü iletişim kuruyorlar. Bu hizmeti veren başta Batman Valisi Hulusi Şahin olmak üzere belediyemize teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.