Ülkemizde coronavirüs salgını sebebiyle çeşitli önlemler alınıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri genelgesi yayımlanırken kuaförlerin, berberlerin ve güzellik salonlarının yeni çalışma saatleri de duyuruldu. Salgının seyrinin takip edileceği 15 günün sonunda koronavirüs ile ilgili önlemlerin yeterli olmazsa yeni tedbirler alınacağı söylenmişti. Peki Berberler kapatılacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kuaför ve berberler kapanacak mı, kapatılması gündemde mi?

BERBERLER KAPATILACAK MI?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında berber ve kuaför gibi pek çok işletmenin çalışma saatlerinde kısıtlamaya gidilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, güzellik merkezi, kuaför ve berberlerin belirli şartlara uymak koşulu ile sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet verildiği biliniyor....

BERBERLER KAPATILACAK MI? KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KUAFÖR VE BERBERLER KAPANACAK MI, KAPATILMASI GÜNDEMDE Mİ?

Berberler ve kuaförlerin kapatılması ile ilgili güncel açıklama henüz gelmedi. Geçtiğimiz günlerde uygulamaya koyulan yasaklardan sonra gözler Bilim Kurulu Toplantısı ve bugün yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Konuya yönelik güncel gelişmeler geldikçe haberimizde yer alacaktır.

BAŞKAN ERDOĞAN YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLAYACAK

Koronavirüste 2 haftalık kısmi yasaklara rağmen koronavirüs vaka ve ölümlerinde azalma görülmedi. Bu kapsamda yeni tedbirlerinin gündeme alınacağı kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs gündemiyle yapılacak toplantıdan kovid-19 salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirler çıkacak.