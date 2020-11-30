Bir gecede 3 araç! Birincinin aküsü, ikincisinin yakıtı bitince üçüncüyü çaldılar!

İzmir'in Konak ilçesinde Tuncay P. ile Abdullah A. isimli iki hırsız gezmek için bir gecede 3 araç çaldı. Şansız hırsızların ilk çaldıkları aracın aküsü, ikinci çaldıkları aracın yakıtı bitti. Üçüncü araçta işi garantiye alan zanlılar yakıt alıp sabaha kadar gezdi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan iki kafadar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk hırsızlık olayı, Eşrefpaşa 486 sokak no:3/5 önünde yaşandı. 35 APU 246 plakalı otomobili düz kontak yöntemiyle çalan zanlılar gezmeye başladı. Ara sokaklarda dolaşan zanlıların çaldığı otomobilin aküsü bitti. Zanlılardan biri aracın kaputunu açarak tamir etmek için uğraştı. Zanlının araçtan inişi ve kaputu açarak otomobili tamir etmeye çalışması çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Ancak başarılı olamayınca çaldığı aracı sokak ortasında bırakıp yol üstünde park halinde duran başka bir araca yöneldi. Aynı yöntemle Atilla Mahallesi 467 sokak numara 64 önündeki kamyoneti çalan zanlılar bu araçla da bir süre gezdikten sonra yakıtı bitince terk edip gitti.

3. ARACA YAKIT ALDILAR

Attilla Mahallesi 683 /1 sokak numara 28/A önündeki 45 HC 2091 plaka sayılı otomobili düz kontak yaparak çalıştırmayı başaran zanlılar bir süre bu araçla gezdi. Aracının yakıtının bittiğini gören zanlılar akaryakıt istasyonuna girerek yakıt aldı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde bir gün içinde 3 otomobilin birbirine yakın sokaklarda çalınması üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen Oto Hırsızlık polisi zanlıların kimliklerini belirlemeyi başardı.

"MACERA OLSUN DİYE ÇALDIK"

Gözaltına alınan zanlılar, "Aynı mahalleden arkadaşız. Canımız sıkıldı. Araçları gezmek için çaldık. Macera olsun diye yaptık. Pişmanız" dedi. Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.