Bu fotoğrafın ardından yasak geldi

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde hafta sonunda yaşanan yoğunluk yasak kararını peşinden getirdi. İl Hıfzıssıhha Kurulu, "Sahil bantları, mesire, piknik alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetler nedeni ile kişilerin çok yakın mesafede bir arada bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği göz önünde bulundurularak, sahil bantları, park, mesire, ören yerleri vb. piknik alanlarında piknik yapılmasının yasaklanmasına karar verildi" dedi.

CEZALANDIRILACAK...

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde yasağı ihlal edenlere her seferinde ayrı ayrı, 3 bin 150 para cezası yazılacağını bildirdi. Yine sosyal mesafeye uymayanlara ise 392 lira idari para cezası uygulanacağı kaydedildi. Kurul para cezalarının yanı sıra yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişiyi adliyeye sek edecek. Bu kişilere 2 aydan bir yıla kadar hapis cezası ile ceza verilebileceği hatırlatılarak "Bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara sevk edilecek" denildi.