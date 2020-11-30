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Büfede alkol sunumuna ceza yazıldı

’ın Ereğli ilçesinde bir büfede alkol sunan büfe sahibi ve kapalı alanda sigara içenlere toplamda 14 bin 598 lira ceza uygulandı.

SABAN YILMAZ SABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 30.11.2020 15:12 ABONE OL
Büfede alkol sunumuna ceza yazıldı

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde Jandarma Komutanlığı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Süleymanbeyler köyünde devriye sırasında bir büfede alkol sunumu yapıldığını tespit etti.

Büfe işletmecisi M.A. (35) adlı şahsın işlettiği büfede ayrıca tütün mamulleri tüketildiği de belirlendi.

İşletme sahibine; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 180 TL, alkol sunumu yaptığı için 7 bin 140 TL, kapalı alanda sigara içirdiği için 2 bin 104 TL idari yaptırım uygulandı.

Öte yandan işyerinde sigara içen N.C. (20) ve K.M. (19) isimli şahıslara; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince kişi başı 900 TL ve kapalı alanda tütün mamulleri tükettikleri için kişi başı 187 TL İdari para cezası uygulandı.

Yapılan uygulamada, şahıslara toplamda 14 bin 598 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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Büfede alkol sunumuna ceza yazıldı
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