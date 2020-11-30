Cam sanatı, Şanlıurfa'da yeniden ilgi görmeye başladı

Unutulmaya yüz tutmuş 'cam üfleme sanatı', Şanlıurfa'da Ali Haydar Kara tarafından yaşatılmaya çalışıyor.

Tarihi Eyyübiye ilçesi Barutçu Han'da yaklaşık 3 aydır el yapımı üfleme cam sanatı eserlerinin satışını yapan Ali Haydar Kara, çeşitli figürlerden oluşan sanat eserlerini yerli ve yabancı turistler için sergiliyor.

Geçmişi eskilere dayanan ve günümüzde unutulmaya yüz tutmuş birçok sanat dalı bulunurken, cam üfleme sanatı da unutulan sanat dalları arasında yer alıyor. Nefesleri ile camlara şekil veren ustaların ürünleri artık Şanlıurfa'da da sergileniyor. Üfleme cam sanatı eserlerinin satışını yapan Ali Haydar Kara, Şanlıurfa'nın simgeleri olan Göbeklitepe, Balıklıgöl ve deve figürlerini de atölyelerinde yapmaya başlayacaklarını kaydetti.

"TARİHİ ÇOK ESKİYE DAYANIYOR"

Üfleme cam sanatı ve hediyelik eşya işleri ile uğraşan Ali Haydar Kara, "Üfleme cam sanatları tarihi çok eskiye dayanan bir sanattır" diyerek şöyle konuşuyor: "Geçmişten gelen büyük ustaların çıraklar yetiştirmesi ile günümüze kadar gelen bir sanattır. Bugün hala usta sayısı az olsa da devam eden bir sanatsal çalışmadır. Burada bulunan ürünler tamamen el yapımıdır. Üfleme cam sanatı ürünleri hediyelik veya dekor amaçlı kullanılan ürünlerdir. Şanlıurfa'da satışını yaptığımız ürünler kolonyalık, zemzem takımları gibi kullanılabilen takımlar satışa sunuluyor."

"ÜFLENEREK ŞEKİL VERİLEN BİR SANATTIR"

Cam sanatı ile çubuk şeklindeki camın ateşte eritilip daha sonra üflenerek şekil verilen eserler ortaya koyduklarını ifade eden Kara, her eserin kendine göre bir zorluğu olduğunu söylüyor. Kara, "Gün içerisinde yapımı 4-5 saat süren ürünler var. Yapılış süresi ürünün şekline ve zorluğuna göre değişiyor" dedi.

"ŞANLIURFA'DA İLK DEFA SATIŞINI YAPTIK"

Şanlıurfa'da bu işi ilk olarak kendisinin yaptığını dile getiren Kara, şunları kaydetti: "Şanlıurfa'da ilk defa üfleme cam sanatı el yapımı ürünlerin satışını yaptık. Tarihi barutçu hanında tamamen genç girişimci arkadaşlarımız burada yer açtılar. Bu tarihi mekana gelen yerli, yabancı turistlerimize bu ürünlerimizi sergileyerek ağırlıyoruz. Üfleme cam sanatını ilk defa görenlere sanat hakkında bilgi veriyoruz. Bu sanata meraklı olanlarda gelip buraya geliyorlar. Burada bulunan ürünlere dekor amaçlı ev ve iş yerlerine alanlar olabiliyor. Yaklaşık üç aydır buradayız talepler güzel oluyor. Şanlıurfa'da sadece biz yaptığımız için güzel bir ilgi ile karşılaşıyoruz."

"ŞANLIURFA TARİHİNİ YANSITAN FİGÜRLER ÇIKARACAĞIZ"

Ürünleri daha çok çeyiz için alanların olduğunu da ekleyen Kara, şunları söyledi: "Bizde kolonyalıklar var kolonya koymak için alanlar var. Ofisinde, iş yerinde veya evinde bu ürünleri dekor olarak kullananlarda var. Burada bulunan ürünlerimiz çeşitlerinin yanında renkleri de farklılık gösteriyor. Çeşitli renklerde ve setlerde ürünlerimiz var. El yapımı üfleme cam sanatı ürünlerimizin fiyatları çok yüksek değil. Fiyatlar 20-600 liraya arasında değişiyor. İlerleyen süreçlerde Şanlıurfa'yı yansıtan ürünler çıkarmayı düşünüyoruz. Örneğin Göbeklitepe, Balıklıgöl veya deve figürleri gibi ürünleri ilerleyen süreçlerde çıkarmayı düşünüyoruz. Şanlıurfa bir tarih şehri, bu tarih içerisinde ciddi anlamda dünyanın ilk yerleşim yeri olduğu her yerde biliniyor. Bu tarihimizi yansıtan, bizi temsil eden yerlerimizin figürlerini çıkartmaya çalışacağız. En kısa zamanda atölyelerimizde bunlara yer vermeye başlayacağız."