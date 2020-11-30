Çılgın beşizlerden haber var... Biz 2 yaşına girdik!

Türkiye'nin dördüncü beşizleri olan Kerem-Sibel Ödemiş çiftinin Kerim, Beytullah, Ebrar, Erva ve Eylül isimlerini verdiği beşizleri. SABAH'ın erken doğum nedeniyle günlerce kuvezde tutulduktan sonra ilk anne kucağına alındıklarından itibaren takip ettiği beşizler, 2 yaşına girdi. Geçen yıl, beşizlerin doğum gününde mutluluklarına ortak olan SABAH, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl beşizlerin doğum gününe gidemedi. Ancak, beşizler, SABAH'a en mutlu anlarının fotoğrafını gönderdi.
Baba Kerem Ödemiş ve beşizler
Sibel-Kerem Ödemiş çifti, 4 yıl önce evlendi. Doğal yollardan çocuk sahibi olamayınca tedavi olmaya karar veren Sibel (28) ve Kerem Ödemiş (46) çifti, 30 Kasım 2019'da mutluluğun en büyüğünü yaşadılar. Anne Sibel Ödemiş, gebeliğin 29'uncu haftasında iki erkek ve üç kız bebek dünyaya getirdi. Ama bu mutluluk buruktu. Çünkü beşizler 7 aylık iken erken doğmuştu. Bu nedenle kuvöze alındılar. Aile bebeklerine Kerim, Beytullah, Ebrar, Erva ve Eylül isimini verdi. Doğduklarında kiloları 1 kilo 180 ila 1 kilo 400 gram civarındaydılar. Ödemiş ailesi günlerce bebeklerini kucaklarını alabilmek için bekledi. Bebekler, tam 56 gün sonra taburcu edildiler. SABAH, hastaneden taburcu olurken, Ödemiş ailesinin yanındaydı. Beşizlerin anne kucağınla tanışmalarına ortak oldu. Geçen yıl beşizlerinde Sultanbeyli'deki evlerine konuk olarak ilk doğum günü kutlamasına da katılan SABAH, beşizler 1 yaş pastalarının mumlarını üflerken, onların mutluluğuna yine tanıklık etti.
SABAH Sağlık Muhabiri Gül Kireklo ve beşizler
BEŞİZ HAYAT
Koronavirüs salgını nedeniyle evlere ziyaretin yasak olduğu bu günlerde beşizlerin 2'nci yaş günü gerçekleşti. Bu kez Sibel-Kerem Ödemiş çifti, SABAH'ı mutluluklarına ortak etti. Ve SABAH'a beşizlerin doğum günü fotoğraflarını gönderdi. Baba Kerem Ödemiş, 2 yıldır beşizlerle olan hayatlarının nasıl geçtiğini anlattı:
Beşizler yeni doğduğunda anne ve babalarıyla birlikte
ÇOK ÇILGIN BUNLAR
"Beşiz hayat zor. Evde ne kapı kaldı ne pencere. Evi yerinden oynatıyorlar vallahi,. Ama o kadar güzel ve tatlılar ki tüm yorgunluğumuza değiyor. Her geçen gün biraz daha büyüyorlar. Biz deli gibi bir şey olduk ama onlar dünyanın en güzel çocukları oldu. Şimdi konuşmaya da başladılar.Biri anne derse öbürü baba diyor. Diğeri susuyor, öbürü başlıyor. Çok çılgın bunlar " diyor.
"HEPSİ BENİM CANIM"
Anne Sibel, "Her birinin huyu farklı. Kimi yaramaz, kimi mızmız, kimi uykucu. Biri ağlarsa diğeri suyuyor. Biri koşarsa diğeri duruyor. İnsan ne yapacağını şaşırıyor. Gece uyku nedir bilmiyorlar. Ne zaman onlar uyuyor işte ben de ancak o zaman biraz dinleniyorum. Doğduklarında miniciktiler. Şimdi kilo da aldılar. İyice seçildiler. Bu koronavirüs günlerinde onları korumak çok zor oluyor ama bir anne olarak onları korumak için elimden geleni yapıyorum" diyor.