Çılgın beşizlerden haber var... Biz 2 yaşına girdik!

"HEPSİ BENİM CANIM"

Anne Sibel, "Her birinin huyu farklı. Kimi yaramaz, kimi mızmız, kimi uykucu. Biri ağlarsa diğeri suyuyor. Biri koşarsa diğeri duruyor. İnsan ne yapacağını şaşırıyor. Gece uyku nedir bilmiyorlar. Ne zaman onlar uyuyor işte ben de ancak o zaman biraz dinleniyorum. Doğduklarında miniciktiler. Şimdi kilo da aldılar. İyice seçildiler. Bu koronavirüs günlerinde onları korumak çok zor oluyor ama bir anne olarak onları korumak için elimden geleni yapıyorum" diyor.