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Covid-19’a karşı e-bileklik uygulaması nedir? E-bileklik uygulaması hangi illerde uygulanacak?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler artarken uygulaması vatandaşların gündeminde yer aldı. Coronavirüs salgını sürecinde bu bileklik sayesinde vatandaşların risk durumlarına bakılabilmesi sağlanacak. Vaka ve virüse temaslı kişilerin dışarı çıkmalarını engellemek amacıyla bilekliklerinin ilerleyen günlerde ülke genelinde yaygın olarak kullanılacağı bekleniyor. Peki Covid-19’a karşı e-bileklik uygulaması nedir? E-bileklik uygulaması hangi illerde uygulanacak?

Giriş Tarihi: 30.11.2020 13:24 ABONE OL
Covid-19’a karşı e-bileklik uygulaması nedir? E-bileklik uygulaması hangi illerde uygulanacak?

Ülkemizde coronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadelede artan vaka sayıları sonrası Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu harekete geçiyor. Virüs salgınına karşı önlemler arasında yer alan e bileklik uygulaması kişinin ateşi yükseldiğinde uyarı verdiği biliniyor. İlk olarak Kırklareli'nde başlayan bileklik uygulaması izolasyon kontrolünün yapılmasını sağlıyor. Peki Covid-19'a karşı e-bileklik uygulaması nedir? E-bileklik uygulaması hangi illerde uygulanacak?

COVİD-19'A KARŞI E-BİLEKLİK UYGULAMASI NEDİR?

Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza giren e bileklik uygulaması, hastaların kontrol altına alınmasını sağlıyor. Temaslı ve pozitif vakaların karantina takipleri için, Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile elektronik bileklik uygulaması devreye gireceği biliniyor. Peki Covid-19'a karşı e-bileklik uygulaması nedir?

E-BİLEKLİK UYGULAMASI NEDİR? E-BİLEKLİK UYGULAMASI HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

E-bileklik uygulaması sayesinden virüse yakalanan hastaların kontrol altına alınacak. HES'e eklenen ses, yüz tanıma gibi özelliklerle izolasyon kontrolü yapılabileceği, bunun yanı sıra elektronik bilekliğin kişinin ateşi yükseldiğinde uyarı verileceği biliniyor.

E- BİLEKLİK UYGULAMASI NEDİR?

E- BİLEKLİK UYGULAMASI 81 İLE YAYILABİLİR

Pandemiyle mücadelede özellikle temaslı ve pozitif vakaların karantina takipleri için E-bileklik uygulaması geçilecek. Tüm bunları yanı sıra meskenlerinde izole olması gereken vakaların ve temaslıların dışarı çıkmalarını engellemek amacıyla Kırıkkale'de başlatılan elektronik bileklik uygulamasının ülke genelinde devreye alınacak. HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulamasına da yeni özellikler eklenerek, hasta takibinin kolaylaştırılmasına yönelik farklı adımlar atılacak.

"ELEKTRONİK BİLEKLİK KİŞİNİN ATEŞİ YÜKSELDİĞİNDE UYARI VERECEK"

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, pandemiyle mücadelede özellikle temaslı ve pozitif vakaların karantina takipleri için, Hayat Eve Sığar Uygulaması'na eklenecek yeni özelliklerle, elektronik bileklik alt yapısının hazır olduğunu söyledi.

Dr. Birinci, HES'e eklenen ses, yüz tanıma gibi özelliklerle izolasyon kontrolü yapılabileceğini, bunun yanı sıra elektronik bilekliğin kişinin ateşi yükseldiğinde uyarı vereceğini söyledi. Dr. Birinci, dijital altyapılar sayesinde Türkiye'nin dünyadaki en iyi filyasyon yapan ülkelerden biri olduğunu söyleyerek "Filyasyon ekiplerimiz vaka ve temaslı takipleri sırasında şimdiye dek dünyanın çevresini 160 kez dolaşacak kadar mesafe kaydetti. Sanal santral üzerinden 9,5 milyon dakika telefon görüşmesi yapıldı" dedi.

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Covid-19’a karşı e-bileklik uygulaması nedir? E-bileklik uygulaması hangi illerde uygulanacak?
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