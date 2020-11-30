Covid-19’a karşı e-bileklik uygulaması nedir? E-bileklik uygulaması hangi illerde uygulanacak?

"ELEKTRONİK BİLEKLİK KİŞİNİN ATEŞİ YÜKSELDİĞİNDE UYARI VERECEK"

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, pandemiyle mücadelede özellikle temaslı ve pozitif vakaların karantina takipleri için, Hayat Eve Sığar Uygulaması'na eklenecek yeni özelliklerle, elektronik bileklik alt yapısının hazır olduğunu söyledi.

Dr. Birinci, HES'e eklenen ses, yüz tanıma gibi özelliklerle izolasyon kontrolü yapılabileceğini, bunun yanı sıra elektronik bilekliğin kişinin ateşi yükseldiğinde uyarı vereceğini söyledi. Dr. Birinci, dijital altyapılar sayesinde Türkiye'nin dünyadaki en iyi filyasyon yapan ülkelerden biri olduğunu söyleyerek "Filyasyon ekiplerimiz vaka ve temaslı takipleri sırasında şimdiye dek dünyanın çevresini 160 kez dolaşacak kadar mesafe kaydetti. Sanal santral üzerinden 9,5 milyon dakika telefon görüşmesi yapıldı" dedi.