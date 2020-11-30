Ülkemizde coronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadelede artan vaka sayıları sonrası Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu harekete geçiyor. Virüs salgınına karşı önlemler arasında yer alan e bileklik uygulaması kişinin ateşi yükseldiğinde uyarı verdiği biliniyor. İlk olarak Kırklareli'nde başlayan bileklik uygulaması izolasyon kontrolünün yapılmasını sağlıyor. Peki Covid-19'a karşı e-bileklik uygulaması nedir? E-bileklik uygulaması hangi illerde uygulanacak?
Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza giren e bileklik uygulaması, hastaların kontrol altına alınmasını sağlıyor. Temaslı ve pozitif vakaların karantina takipleri için, Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile elektronik bileklik uygulaması devreye gireceği biliniyor. Peki Covid-19'a karşı e-bileklik uygulaması nedir?
E-bileklik uygulaması sayesinden virüse yakalanan hastaların kontrol altına alınacak. HES'e eklenen ses, yüz tanıma gibi özelliklerle izolasyon kontrolü yapılabileceği, bunun yanı sıra elektronik bilekliğin kişinin ateşi yükseldiğinde uyarı verileceği biliniyor.
Pandemiyle mücadelede özellikle temaslı ve pozitif vakaların karantina takipleri için E-bileklik uygulaması geçilecek. Tüm bunları yanı sıra meskenlerinde izole olması gereken vakaların ve temaslıların dışarı çıkmalarını engellemek amacıyla Kırıkkale'de başlatılan elektronik bileklik uygulamasının ülke genelinde devreye alınacak. HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulamasına da yeni özellikler eklenerek, hasta takibinin kolaylaştırılmasına yönelik farklı adımlar atılacak.
Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, pandemiyle mücadelede özellikle temaslı ve pozitif vakaların karantina takipleri için, Hayat Eve Sığar Uygulaması'na eklenecek yeni özelliklerle, elektronik bileklik alt yapısının hazır olduğunu söyledi.
Dr. Birinci, HES'e eklenen ses, yüz tanıma gibi özelliklerle izolasyon kontrolü yapılabileceğini, bunun yanı sıra elektronik bilekliğin kişinin ateşi yükseldiğinde uyarı vereceğini söyledi. Dr. Birinci, dijital altyapılar sayesinde Türkiye'nin dünyadaki en iyi filyasyon yapan ülkelerden biri olduğunu söyleyerek "Filyasyon ekiplerimiz vaka ve temaslı takipleri sırasında şimdiye dek dünyanın çevresini 160 kez dolaşacak kadar mesafe kaydetti. Sanal santral üzerinden 9,5 milyon dakika telefon görüşmesi yapıldı" dedi.