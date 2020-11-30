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Dikiş makinelerinden şüphelendiler! Çeteyi çökerttiler!

Narkotik Masası Polisleri, piyasa değeri 350 lira olan iki dikiş makinesinin ’ya gönderilmek üzere 12 bin liraya kargoya verildiğini tespit etti. Kargo açıldı. Dikiş makinelerinin motor kısmı sökülerek içerisine sıkıştırılarak gizlenmiş halde 10 kilogram maddesi bulundu. Gönderici yakalandı. Çete çökertildi. Şüphelinin adresinden de 55 kilogram Afyon Sakızı çıktı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 30.11.2020 11:55 Son Güncelleme: 30.11.2020 12:19 ABONE OL
Dikiş makinelerinden şüphelendiler! Çeteyi çökerttiler!

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, iki ilçede uyuşturucu madde satıcılarına operasyon düzenledi. Esenyurt ve Küçükçekmece İlçeleri'nde düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir uyuşturucu çetesi çökertildi. Firari iki şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Narkotik Masası Polisleri, çetenin üyelerinin piyasa değeri 350 lira olan iki dikiş makinesini 12 bin liraya satılarak yurt dışına gönderilmek üzere bir kargo firmasına teslim ettiğini belirledi. Kargo firmasına baskın yapıldı ve dikiş makineleri açıldı. Makinelerin motor bölümleri sökülerek ve içerisine sıkıştırılarak gizlenmiş halde 10 kilogram Afyon Sakızı maddesi bulundu. Şüphelinin kimliği tespit edildi ve ikamet adresine operasyon düzenlendi.

Dikiş makinelerinden şüphelendiler! Çeteyi çökerttiler! | Video

ADRESİNDE DE AFYON SAKIZI BULUNDU

Adreste de 55 kilogram Afyon Sakızı bulundu. Operasyonda toplam 65 kilogram Afyon Sakızı ele geçirildiği ifade edildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

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Dikiş makinelerinden şüphelendiler! Çeteyi çökerttiler!
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