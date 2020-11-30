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Diş teknisyeni evinde ölü olarak bulundu

'ta, yalnız yaşayan diş teknisyeni evinde ölü olarak bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından Akay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morguna kaldırıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 13:39 ABONE OL
Diş teknisyeni evinde ölü olarak bulundu
Edinilen bilgiye göre; Ali Paşa Mahallesinde bir apartmanın 3. katında yalnız yaşayan diş teknisyeni Kadim Akay'dan (46) haber alamayan arkadaşları polise haber verdi. Çilingir yardımı ile eve giren polis ekipleri Akay'ı yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından Akay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirmelere göre kalp krizinden öldüğü değerlendirilen Akay'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporu sonucuna göre netlik kazanacak.
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Diş teknisyeni evinde ölü olarak bulundu
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